Кнайсль заявила, что успех БРИКС будет зависеть от роли в объединении новых стран

Бывший министр иностранных дел Австрии подчеркнула, что сейчас организация стала "важной международной институцией с собственным механизмом принятия решений"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Успех БРИКС после расширения будет зависеть от того, удастся ли встроить новые страны в механизм принятия решений объединения. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума.

"Пойдет ли расширение БРИКС на пользу объединению - это важный вопрос. Я не знаю, как проходили внутренние дебаты на этот счет. Вообще говорят, что, чтобы механизм принятия решений был эффективным, не может быть больше 8-10 "участников за столом", иначе к согласию не прийти, "миссия невыполнима", - отметила Кнайсль. - Вопрос перед БРИКС стоит в том, останется ли власть принимать важнейшие решения у страна-основателей и какую роль в принятии решений будут играть присоединяющиеся государства".

Она подчеркнула, что сейчас БРИКС стал "важной международной институцией с собственным механизмом принятия решений, собственным банком развития и интересами", хотя начинался формат, по ее словам, с достаточно узкопрофильной экономической площадки.

22-24 августа этого года в Йоханнесбурге под состоялся саммит БРИКС, который стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. На саммит были приглашены лидеры 54 африканских стран. Участники договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.