В Таджикистане выпустили марки к консультативной встрече глав государств Центральной Азии

На церемонии гости из каждой страны поставили на них оттиск памятного штемпеля, сообщили в ведомстве республики

ДУШАНБЕ, 12 сентября. /ТАСС/. Юбилейные почтовые марки к пятой годовщине консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а также к 30-летию Международного фонда спасения Арала (МФСА) выпустили в Душанбе, церемония их гашения прошла в МИД Таджикистана, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

"В мероприятии приняли участие руководство МИД Таджикистана, исполнительного комитета МФСА, Службы связи при правительстве Таджикистана, а также представители государств Центральной Азии. В ходе церемонии гости из каждой страны Центральной Азии поставили на юбилейные марки оттиск специального памятного штемпеля с датой гашения", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным фотографиям, на одной марке, посвященной пятой консультативной встрече глав стран Центральной Азии, изображен логотип мероприятия с флагами государств-участников: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Туркмении. На еще пяти марках изображены мужчины и женщины в национальных костюмах государств-участников. Все марки номиналом 11 сомони.

Марки номиналом в 10 сомони, посвященные 30-летию МФСА, содержат изображения птиц, рыб и животных, обитающих в регионе.

Пятая консультативная встреча глав Центральной Азии пройдет в Душанбе 14-15 сентября. Также в эти дни планируется проведение заседания совета МФСА, учрежденного в 1993 году для преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне высохшего Аральского моря.