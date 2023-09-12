МИД Казахстана заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

В ведомстве сообщили, что страна выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем

АСТАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Казахстанская сторона поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана по ситуации касательно Нагорного Карабаха.

"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - отметили в ведомстве.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку отвергали его заявления, однако уже 8 сентября в Баку заявили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном живую силу и военную технику. Как утверждают в МИД Азербайджана, Армения "открыто роет новые окопы, возводит укрепления".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 г. В сентябре 2020 г. в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 г. на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.