В Киеве заявили, что не будут проводить расследование из-за удара по Константиновке

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "все очевидно"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Киев, несмотря на имеющиеся свидетельства, что ударившая по городу Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР ракета летела со стороны украинских позиций, не будет проводить расследование. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Зачем расследование? Для нас все очевидно. <...> Мы каждые обломки [ракеты] должны подтверждать?" - сказал он в онлайн-эфире журналиста Александра Плющева (внесен в России в реестр физлиц-иноагентов), отвечая на вопрос ведущего, планируют ли власти Украины провести расследование в связи с появившимися в том числе в западных СМИ сообщениями о возможной причастности украинских войск к этой трагедии.

В начале сентября в результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку в Константиновке 16 человек погибли и 32 пострадали. Власти Украины обвинили в этом Россию, однако ряд западных экспертов обратили внимание, что на опубликованных Киевом видео заметно, что ракета летит с подконтрольной украинским войскам территории.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на посвященном Украине заседании Совета Безопасности организации, назвал это событие еще одним чудовищным преступлением Киева. Он обратил внимание, что даже на размещенных президентом страны Владимиром Зеленским кадрах видно, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. Он также отметил, что, заметив эту "оплошность", западные СМИ стали с помощью видеомонтажа удалять из ролика неудобные свидетельства. По словам Небензи, эта провокация могла быть "приурочена к визиту на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы обеспечить Киеву новый пакет военной и финансовой помощи".

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия в ООН не даст Западу забыть об этой провокации. Он отметил, что после того как появились неудобные подробности, власти Украины и их западные партнеры начали обходить эту тему.