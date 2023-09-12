Правительство Молдавии ужесточит контроль за проведением местных выборов

Власти будут пресекать любые попытки фальсификации, предвыборные митинги, влияние на результаты, сообщил генсекретарь кабинета министров Артур Мижа

КИШИНЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии ужесточит контроль за проведением выборов в местные органы власти, которые запланированы на 5 ноября. Об этом заявил в ходе брифинга генеральный секретарь кабинета министров Артур Мижа.

"Власти будут жестко пресекать любые попытки фальсификации выборов, влияние на результаты из-за рубежа и использование грязных денег", - сказал Мижа. Он проинформировал о создании специальной межведомственной комиссии для координации действий органов правопорядка, финансового надзора и Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Представитель правительства предупредил, что будут блокироваться подозрительные переводы финансовых средств в страну. Разработаны процедуры вмешательства в случае незаконных предвыборных митингов, использования административного ресурса. "Участие в выборах госслужащих, учителей и учащихся должно быть добровольным", - обратил внимание чиновник.

Действующее правительство и парламент контролируются проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС). Наблюдатели отмечают, что голосование покажет реальный рейтинг ПДС, которая пришла к власти в ходе досрочных выборов в 2021 году. Ранее оппозиция обвинила власть в политической цензуре с помощью назначенных правительством и парламентом членов ЦИК, Совета по аудиовизуальной информации, а также созданного властями Национального центра информационной защиты и противодействия пропаганде.