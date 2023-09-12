В ГПК Белоруссии заявили, что Запад сделал мигрантов средством давления на Минск и СГ

По словам официального представителя Государственного пограничного комитета республики Антона Бычковского, ЕС толкает нелегалов на массовое незаконное пересечение госграниц

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Страны Запада сделали мигрантов инструментом давления на Белоруссию и Союзное государство. ЕС толкает нелегалов на массовое незаконное пересечение госграниц, отменив нормы права в отношении беженцев в своих странах, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский.

"Многие эксперты, в том числе политики сопредельных государств, называют это гибридной, почему-то, угрозой. Видимо, им это выгодно, и сегодня модно говорить о гибридных угрозах. По факту именно сопредельные страны инструментализировали потоки вот этой миграции в своих интересах, чтобы обеспечить давление на Республику Беларусь, на Союзное государство", - сказал он в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", видеозапись которого размещена на YouTube.

Бычковский отметил, что Белоруссия находится на пути многих маршрутов миграции. "А нашим соседям сейчас выгодно использовать любой повод, чтобы оказать давление, ввести санкции. Именно поэтому этот, казалось бы, обыденный миграционный поток обозвали гибридной угрозой. Ведь на самом деле ничего не поменялось. Страны исхода - все те же, это Афганистан, Ирак, другие страны, где были и сегодня продолжаются вооруженные конфликты, где разрушена экономика. И разрушена она именно с подачи заокеанских "товарищей". Именно они там проводят "демократизацию", - указал официальный представитель Госпогранкомитета.

"Белорусская сторона все свои обязательства в рамках международных договоров, двусторонних договоров в области регулирования потоков миграции исполняла, исполняет сейчас и готова исполнять", - подчеркнул он.

Неэффективность заборов

Бычковский напомнил о том, что "страны Запада, по сути, и приглашали этих мигрантов, этих несчастных людей, которые ищут лучших условий жизни, к себе, в Евросоюз". "Но на сегодняшний день фактически можно констатировать смерть отрасли международного права, которая призвана защищать права беженцев, они игнорируются. Страны Евросоюза, сопредельные с Республикой Беларусь, фактически отменили все свои национальные нормы права, которые соответствуют международным нормам права, и по сути чувствуют себя абсолютно безнаказанными", - отметил официальный представитель погранкомитета, добавив, что сейчас в Европе мигрантов, еще даже не пересекших границу, вопреки всем правовым нормам априори считают преступниками.

"Мировая практика говорит о том, что, какие бы высокие заборы ни возводились на границах между странами, если действуют факторы выталкивания и притяжения в миграционном вопросе, люди, ищущие лучшие и более достойные условия жизни, для себя и, прежде всего, для своих детей, находят любые способы преодоления заграждений, - сказал представитель ГПК, касаясь вопроса о возведенном Польшей на белорусской границе пограничном заборе. - Уже возведя пятиметровый забор на границе с Республикой Беларусь, польское правительство заявило, что там есть специальные калитки именно для миграции животных. Но на сегодняшний день по факту пограничная служба Республики Беларусь не зафиксировала ни одного случая, когда эти калитки по заявленному назначению использовались".

Официальный представитель белорусского погранкомитета указал на то, что польской стороной также игнорируется экологический ущерб уникальной природе Беловежской Пущи, оказавшейся разделенной польским погранзабором. "Проблема этого забора остается актуальной и рано или поздно будет разрешена. Есть международные организации, в компетенции которых этот вопрос находится", - заявил Бычковский.