Эрдоган намерен довести до конца работу над новой конституцией

Президент Турции призвал партии принять участие в той работе

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен довести до конца работу над новой конституцией республики и призвал партии принять участие в той работе.

"Мы никогда не прекратим работать и бороться, пока не принесем нашей стране новую конституцию. Конституции не являются неизменяемыми текстами. Я призываю все политические партии, гражданское общество и академические круги говорить, обсуждать и вести переговоры, чтобы выработать самый идеальный текст конституции", - сказал он во время выступления в Анкаре на симпозиуме, посвященном изменению основного закона страны.

Эрдоган напомнил, что несколько лет назад, когда его партия пригласила оппозицию вместе работать над новым основным законом, сотрудничества не получилось из-за непродуктивности оппозиции. Президент на симпозиуме снова повторил этот призыв.

"У нашей страны уже есть различный конституционный опыт. С 27 мая 1960 года наши конституции, к сожалению, были разработаны и введены в действие руководителями после госпереворотов. Наш долг сегодня - написать свою собственную историю и оставить величайшее наследие будущим поколениям к 100-летию нашей республики. Продолжать жить по конституции, которая со всеми внесенными в нее изменениями превратилась в лоскутное одеяло, стало бременем для политики и для страны", - сказал он.

Президент Турции ранее дважды выносил на всенародное одобрение вопросы, связанные с внесением поправок в конституцию. После референдума в 2017 году парламентская форма правления в республике была заменена на президентскую, однако новая конституция в свете этих изменений принята не была. Вслед за переизбранием на новый президентский срок в мае Эрдоган заявил, что принятие новой конституции является одной из основных задач его администрации.

Ожидается, что парламент начнет работу по проекту новой конституции уже этой осенью.