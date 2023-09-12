В Бюро экономической безопасности Украины потребовали $123 млн для работы в 2024 году

По данным Forbes, это в девять раз больше, чем бюджет ведомства на 2023 год

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое было создано на Украине почти два с половиной года назад как единый орган, занимающийся уголовными нарушениями в сфере экономики, требуется в 2024 году порядка 4,5 млрд гривен (около $123 млн), чтобы выстроить полноценную работу, заявил врио руководителя БЭБ Андрей Пащук. По данным Forbes, это в девять раз больше, чем бюджет ведомства на 2023 год.

"Около 4,5 млрд гривен. Это если мы говорим о полноценной укомплектованности штата, включая региональные подразделения <...>. А также о внедрении единой аналитической системы", - сказал Пащук в интервью украинской службе издания Forbes, отвечая на вопрос, какой бюджет потребуется ведомству на следующий год. Он пояснил, что из-за недостатка финансирования БЭБ не может обойтись без сотрудничества с Нацполицией и Службой безопасности Украины (СБУ), которые приходится привлекать для проведения оперативных мероприятий.

БЭБ сформировали по требованию международных кредиторов Киева, в частности МВФ. Администрация президента позиционирует его как единый и в будущем единственный орган для расследования экономических преступлений, что, по утверждению властей, должно снизить давление на бизнес. В новом ведомстве уже несколько раз сменилось руководство, а депутаты финансового и правоохранительного комитетов парламента называли его работу неудовлетворительной. Предыдущий врио руководителя БЭБ Эдуард Федоров уволился в середине августа.

Ранее украинская служба Forbes писала, что бюджет БЭБ на текущий год составлял порядка 504 млн гривен ($13,8 млн), а в ведомстве работали 800 сотрудников при штатном расписании в 4 тыс.