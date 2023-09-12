В Грузии заявили о планах экономического сближения с Китаем

Генеральный секретарь правящей партии страны Каха Каладзе отметил необходимость "использовать все возможности для углубления отношений" с КНР

ТБИЛИСИ, 12 сентября. /ТАСС/. Грузия должна использовать все возможности для углубления экономических отношений с Китаем. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мы должны использовать все возможности для того, чтобы еще больше углубить отношения с Китаем. Мы еще больше должны сблизиться с ним экономически, с точки зрения торговых отношений. Мы должны забрать оттуда еще больше инвестиций", - сказал Каладзе.

Политик добавил, что все это должно быть использовано на благо Грузии, а также для развития экономики, создания новых рабочих мест.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник сообщил, что республика приняла решение об отмене визового режима с Китаем. Туристы из КНР смогут находиться в Грузии в туристических целях в течение 30 дней. Грузия и Китай в конце июля объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства.