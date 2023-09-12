Президент Зимбабве сформировал кабмин после выборов

По данным газеты New Zimbabwe, большая часть министров на ключевых постах не изменилась

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Переизбранный президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назначил новый кабинет министров, сохранив большую часть министров на ключевых постах. Об этом сообщает газета New Zimbabwe.

Как отмечает газета, замминистра финансов назначен сын президента Дэвид Кудакваше Мнангагва, а замминистра туризма - его племянник Тонгаи Мнангагва.

Министры финансов, внутренних и иностранных дел, юстиции, обороны, образования сохранили свои посты. Министром туризма - третьего по величине сектора экономики страны после горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства - назначили Барбару Рводзи, которая ранее являлась заместителем министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства. Министерство туризма было выделено в отдельное подразделение.

Министром энергетики назначен Эдгар Мойо, а министром информационных и коммуникационных технологий - Татенда Маветера. Бывший министр горнодобывающей промышленности Уинстон Читандо возглавил министерство местного самоуправления, а его преемником стал Сода Жему.

Президентские выборы состоялись в Зимбабве 23-24 августа. В них участвовали 11 кандидатов. Избирательная комиссия Зимбабве объявила 27 августа, что победил действующий президент Мнангагва, получивший 52,6% голосов избирателей. Вторым с 44% пришел лидер оппозиции Нельсон Чамиса. Он отказался признать результаты выборов и победу Мнангагвы.