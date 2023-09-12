Эксперт считает, что встречи по Украине в ЕС и на Востоке не были успешны без участия РФ

Старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Цзян Бинсинь призвал международное сообщество "отбросить свои предрассудки, проявить добрую волю, искать консенсус и действовать активнее, чем когда-либо прежде"

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Консультации по урегулированию конфликта на Украине, прошедшие в Дании и Саудовской Аравии, не продемонстрировали ощутимого результата, так как организаторы не пригласили на них Россию. Такое мнение выразил бывший советник постоянного представительства Китая при ООН в Женеве, старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Цзян Бинсинь.

"Китайское правительство 26 февраля изложило свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. Международное сообщество также предприняло две попытки для его разрешения", - сказал эксперт, выступая на VII ежегодном форуме аналитического института "Тайхэ" в Пекине. Цзян Бинсинь напомнил, что 24 июня в Копенгагене прошла "небольшая закрытая международная конференция по Украине с участием представителей более десятка стран". 5 августа в Джидде прошла более масштабная встреча с участием представителей 42 стран.

"К сожалению, представители России - непосредственной стороны конфликта - не были приглашены на эти конференции, поэтому добиться позитивного прогресса и эффективного консенсуса на них не удалось", - отметил эксперт. По его словам, этот военный конфликт перерос "в войну чужими руками на украинской земле между Россией и ее союзниками и всем западным военным блоком во главе с Соединенными Штатами".

Он предположил, что конфликт может привести к прямому столкновению России и НАТО. Кроме того, он отметил, что риск ядерной катастрофы по-прежнему сохраняется.

"Столкнувшись с нынешним кризисом в Украине, международному сообществу необходимо отбросить свои предрассудки, проявить добрую волю, искать консенсус и действовать активнее, чем когда-либо прежде".

Институт "Тайхэ" был основан в 2013 году, в его деятельности принимают участие дипломаты, научные и общественные деятели со всего мира. Под аналогичным названием в КНР с 2017 года ежегодно проводятся крупные форумы.