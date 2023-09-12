Омбудсмен Словакии обратился в прокуратуру из-за ограничения прав нелегальных беженцев

Как отметил Роберт Доброводский, беженцы, находившиеся во временном центре размещения, заявили, что были вынуждены оставаться в нем дольше предусмотренных словацкими правовыми актами для установления их личности 24 часов

БРАТИСЛАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Омбудсмен Словакии Роберт Доброводский призвал генерального прокуратура страны провести расследование фактов ограничения прав и свобод нелегальных беженцев, находившихся в организованном для них временном центре размещения в городе Вельки-Кртиш в южной части республики. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Генеральному прокурору Словакии на основании данных, свидетельствующих о незаконном ограничении свободы [нелегальных беженцев], направлена просьба о взаимодействии при охране основных прав и свобод [человека]", - отметил Доброводский. Он проинформировал, что беженцы, находившиеся во временном центре размещения, заявили, что были вынуждены оставаться в нем дольше предусмотренных словацкими правовыми актами для установления их личности 24 часов. Иностранные граждане содержались там под усиленной полицейской охраной от четырех до семи дней без возможности покидать объект.

Между тем представители полиции настаивают, что нелегальные беженцы пребывали в центре временного размещения более 24 часов добровольно. Они были обеспечены все необходимым для проживания.

Вопрос борьбы с нелегальной миграцией остро стоит в Словакии, в которую беженцы из стран Ближнего Востока и Азии проникают из Венгрии. Через центр временного размещения мигрантов в городе Вельки-Кртиш прошли сотни беженцев. Сейчас там находятся около 70 иностранцев, которым после установления личности полиция обязана выдать разрешение на временное пребывание в определенном для этого месте в республике. Ожидается, что в ближайшие время такая практика будет отменена, и власти приступят к депортации нелегальных беженцев, которые, как подчеркивают в Братиславе, не имеют законных оснований для получения статуса временной защиты. Этот статус может быть предоставлен, например, жителям Сирии, спасающимся от военных действий в своей стране.