СМИ: США оснастят вертолеты AH-64E Apache Тайваня лазерами для защиты от зенитных ракет

По информации "Цзыю шибао", стоимость соответствующего контракта составит около $37,1 млн

ГОНКОНГ, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня заключили с США контракт на оборудование ударных вертолетов AH-64E Apache острова специальными лазерами для защиты от зенитных ракет. Об этом сообщила тайваньская газета "Цзыю шибао".

Стоимость контракта составит 1,17 млрд новых тайваньских долларов (около $37,1 млн). Срок выполнения работ - с 2024 по 2028 год.

Этот лазерный комплекс повышает выживаемость вертолета в случае атаки с земли при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов и других зенитных систем, пишет газета. В случае атаки на вертолет защитный модуль направляет лазерный луч на инфракрасную головку самонаведения приближающейся ракеты, "ослепляя" ее, в результате чего она не попадает в цель.

США одобрили продажу Тайваню 30 вертолетов AH-64E Apache в 2008 году и начали их поставки в ноябре 2013 года. В 2014 году один из вертолетов разбился на Тайване во время испытательного полета. В июле 2018 года они официально были приняты на вооружение. Бригада армейской авиации с этими вертолетами дислоцирована в районе города Таоюань. В настоящее время в распоряжении острова находятся 29 таких вертолетов.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.