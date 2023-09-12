Прокуратура Нидерландов возбудила дело в отношении депутата за подстрекательство к насилию

Прокуратура вызывала Гидеона ван Мейерена на допросы по этим инцидентам, однако он на них не появился

ГААГА, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента от партии "Форум за демократию" Гидеона ван Мейерена за подстрекательство к насилию в отношении правительства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как считают в прокуратуре, ван Мейерен виновен в подстрекательстве к насилию в двух отдельно взятых эпизодах. Один из них имел место 2 июля 2022 года на фермерском протесте. В ходе выступления перед собравшимися депутат заявил, что не всегда считает здоровым "табу на применение силы". По его мнению, власть использует силу, "значительную силу". Второй эпизод относится к 13 ноября 2022 года, когда депутат выразил надежду на "революционное движение, которое явно отличается от протестных движений и которое готово <...> пойти на парламент".

Прокуратура вызывала ван Мейерена на допросы по этим инцидентам, однако он на них не появился. "Политик должен иметь возможность поднимать вопросы, представляющие общий интерес, даже если это может ранить, шокировать или беспокоить других, - подчеркнули в ведомстве. - В то же время политик в публичных выступлениях также несет ответственность за то, чтобы не распространять заявления, противоречащие закону и основным принципам верховенства права".