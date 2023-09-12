На Украине просят Зеленского не позволить удалить из реестра данные о коррупционерах

В НАПК страны сообщили, что направленный на подпись президента Украины законопроект позволит уличенным в коррупционных преступлениях людям вновь участвовать в закупках, а также занимать государственные должности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины призвало президента страны Владимира Зеленского наложить вето на законопроект, который позволяет удалить из единого реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией преступления, сведения о 10 тыс. человек.

"НАПК призывает наложить вето на закон. <...> Эти изменения скрывают данные единого реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, от общества. В частности, они предусматривают удаление сведений о более чем 10 тыс. человек, осужденных за совершение коррупционных преступлений", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В НАПК пояснили, что направленный на подпись президента законопроект позволит уличенным в коррупционных преступлениях людям вновь участвовать в закупках, а также занимать государственные должности.

Верховная рада приняла спорный законопроект 5 сентября. Как свидетельствуют данные на сайте украинского парламента, 12 сентября он был направлен на подпись Зеленскому.

Во вторник украинский лидер наложил вето на еще один резонансный законопроект - о возвращении обязательного декларирования доходов для чиновников. На его принятии настаивали западные партнеры Киева, которые считают это одной из мер противодействия коррупции. Однако ко второму чтению стало известно, что публикация электронных деклараций о доходах госслужащих будет отложена на год. После этого на сайте Зеленского появилась петиция с призывом ветировать закон. За два часа она набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс. голосов. Как намекнул депутат Верховной рады Ярослав Железняк, на решение Зеленского могла повлиять позиция Запада.

О борьбе с коррупцией на Украине

Борьбу с коррупцией западные партнеры Киева, от финансовой и военной помощи которых он зависит, называют одним из основных условий сотрудничества. Украинские правоохранительные органы ежедневно отчитываются о выявляемых коррупционных схемах среди чиновников и военкомов.

Запад настаивает на демонстрации реальных результатов и принятии законопроектов, которые позволили бы жестче контролировать доходы чиновников. Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, преподносящиеся как попытка искоренить коррупцию, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния.

В докладе Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, представленном в июне, прогресс страны в части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и олигархизацией оценивался на тройку по пятибалльной системе. В свою очередь американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи.