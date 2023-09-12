Белый дом анонсировал выступление Байдена в ООН на следующей неделе

Президент США также намерен провести встречи с некоторыми лидерами других государств

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Белый дом подтвердил намерение президента США Джо Байдена принять на будущей неделе участие в общеполитической дискуссии на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также провести на ее полях встречи с некоторыми лидерами других государств.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава американской администрации будет находиться в Нью-Йорке 19-20 сентября. "Президент Байден не только выступит на Генеральной Ассамблее 19 сентября, но и встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в нейтрализации угроз международному миру и безопасности, продвижении глобального процветания и защите прав человека", - говорится в письменном заявлении Жан-Пьер. Детали в нем не приводятся.