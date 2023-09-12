Движение повстанцев-туарегов объявило о возобновлении вооруженной борьбы с властями Мали

Согласно соответствующему призыву повстанцев, они призвали туарегов "выйти на поле боя, чтобы внести свой вклад в защиту родины и восстановить контроль над всей территорией Азавада"

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Повстанцы-туареги объявили о возобновлении вооруженной борьбы с правительством Мали, прекратившейся после подписания Алжирских соглашений в 2015 году. Их первое официальное заявление было распространено в соцсетях.

В заявлении содержится призыв к туарегам "выйти на поле боя, чтобы внести свой вклад в защиту родины и восстановить контроль над всей территорией Азавада (самопровозглашенное государство туарегов на севере Мали, просуществовавшее меньше года, - прим. ТАСС)".

Соглашение между правительством Мали и повстанцами было подписано в Алжире в 2015 году после мирных переговоров. Оно положило конец боевым действиям на севере Мали, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали.