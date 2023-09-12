Суд ЕС может вынести решение по санкциям против Шувалова через несколько месяцев

Председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" требует отменить действующие в отношении него рестрикции, а также обязать Совет ЕС покрыть судебные издержки

ЛЮКСЕМБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Европейский суд провел слушания по иску председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, который требует отмены введенных против него санкций, передает корреспондент ТАСС из суда.

В ходе заседания перед судьями выступили представители Шувалова, а также Совета Европейского союза, который является ответчиком по иску. Как следует из материалов, исковое заявление было подано 18 мая 2022 года. Истец требует отменить действующие в отношении него санкции, а также обязать Совет ЕС покрыть судебные издержки.

Как пояснили в ходе прений представители Шувалова, их доверитель с 2018 года не является членом правительства России. При этом санкции против него введены фактически "за слова, сказанные много лет назад, что является нарушением права на свободу слова".

Выслушав аргументацию представителей истца и объяснения со стороны ответчика, суд закрыл заседание.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, "решение по делу можно будет ожидать только через несколько месяцев".

Европейские санкции в отношении Шувалова были введены в феврале 2022 года. С 2008 по 2018 год Шувалов занимал пост первого вице-премьера правительства России. С 2018 года он является председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ".