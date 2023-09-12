В ООН заявили, что ВС США убили мирного жителя Сирии вместо одного из главарей "Аль-Каиды"

В организации ожидают официальных итогов расследования, которое проводят Соединенные Штаты

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Американские военные убили мирного жителя Сирии в ходе авиаудара, который, по их словам, был нанесен по одному из высокопоставленных членов террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

"3 мая в результате удара беспилотника Центрального командования США в Куркании, расположенной к северу от Идлиба, погиб 60-летний мирный житель. Первоначально американские военные заявили, что их целью был высокопоставленный член "Аль-Каиды", однако впоследствии заявили, что после завершения "процесса оценки достоверности потерь среди гражданского населения" началось официальное расследование", - говорится в докладе.

Комиссия ООН провела собственную проверку и не нашла никаких доказательств того, что погибший был не гражданским лицом или что он каким-либо образом принимал непосредственное участие в боевых действиях. Теперь в ООН ожидают официальных итогов расследования, которое проводят США.