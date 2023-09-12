Боррель назвал мятеж в Нигере полной неожиданностью для ЕС

По словам главы дипломатии ЕС, в Евросоюзе "не видели, что мятеж надвигается"

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Произошедший в Нигере военный мятеж стал полной неожиданностью для Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы не видели, что мятеж надвигается. Мы были с визитом в стране буквально до этого. Я был там, но не увидел приближение мятежа. Это был самый неожиданный переворот", - сказал он. Выступление транслируют аудиовизуальные службы Еврокомиссии.