12 сентября, 13:46
Попытка госпереворота в Нигере

Боррель назвал мятеж в Нигере полной неожиданностью для ЕС

По словам главы дипломатии ЕС, в Евросоюзе "не видели, что мятеж надвигается"

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Произошедший в Нигере военный мятеж стал полной неожиданностью для Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

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"Мы не видели, что мятеж надвигается. Мы были с визитом в стране буквально до этого. Я был там, но не увидел приближение мятежа. Это был самый неожиданный переворот", - сказал он. Выступление транслируют аудиовизуальные службы Еврокомиссии. 

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НигерБоррель, ЖозепПопытка госпереворота в Нигере
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