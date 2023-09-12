СБУ возбудила уголовное дело против Аркадия Бабченко

Журналист предположил, что причиной стала критика с его стороны в адрес президента Украины Владимира Зеленского

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко, признанного в РФ экстремистом и иноагентом. Об этом он сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, неизвестно, по какой статье возбуждено дело, но якобы пограничной службе отдан приказ о его задержании после пересечения украинской границы. Бабченко предположил, что причиной стала критика с его стороны в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Бабченко - российский журналист и писатель, бывший военный корреспондент "Московского комсомольца", "Новой газеты". В 2017 году он переехал на Украину, а в 2018 году Национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что это оказалось инсценировкой с целью якобы предотвращения покушения на журналиста. В ноябре 2019 года Бабченко уехал с Украины.

Летом 2022 года он был включен в России в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В январе 2023 года против Бабченко в России было возбуждено уголовное дело и его объявили в розыск, а в апреле он был включен в список иноагентов. В июле эстонская полиция подтвердила, что Бабченко участвовал в нападении на посольство РФ в Таллине.