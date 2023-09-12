12 сентября, 14:28

Берика Уали вновь назначили на должность пресс-секретаря президента Казахстана

Он уже занимал этот пост с марта 2019 года по март 2022 года

АСТАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил своим пресс-секретарем Берика Уали, который ранее уже занимал эту должность. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Распоряжением главы государства Уали Берик назначен советником президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Токаев 1 сентября освободил от должности заместителя руководителя администрации президента - пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая и назначил его помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. 6 сентября пресс-секретарем главы государства стал Нурмухамед Байгараев. Однако 11 сентября Байгараев сообщил, что освобожден от новой должности по состоянию здоровья.

Берик Уали занимал пост пресс-секретаря главы государства с марта 2019 года по март 2022 года, после чего стал председателем правления агентства "Хабар".

Уали родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова по специальности "киновед", Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "журналистика", Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "правоведение". 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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