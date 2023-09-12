12 сентября, 14:11,
обновлено 12 сентября, 14:43
Военная операция на Украине

Генсек ООН призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

По словам Антониу Гутерриша, этот вид вооружений должен остаться в прошлом

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине, этот вид вооружений должен остаться в прошлом. Об этом заявила замгенсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН.

Читайте также
Что известно о кассетных боеприпасах

"Генеральный секретарь многократно призывал к немедленному прекращению использования кассетных боеприпасов. Это отражает его позицию, согласно которой данный вид вооружений должен стать историей", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину.

Накамицу добавила, что во всемирной организации "отмечают сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск". "Поставки вооружений и боеприпасов в любой ситуации вооруженного конфликта вызывают серьезную озабоченность из-за риска потенциальной эскалации насилия", - указала она. 

Теги:
УкраинаГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация