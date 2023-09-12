Ватикан подтвердил, что папский посланник по Украине едет в Китай 13 сентября

Маттео Дзуппи пробудет там до 15 сентября

ВАТИКАН, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, являющийся папским посланником по украинскому урегулированию, 13 сентября отправится в Пекин, где пробудет до 15 сентября. Соответствующее заявление распространила служба печати Святого престола.

"13-15 сентября кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и глава Конференции итальянских епископов в сопровождении представителя Госсекретариата Ватикана отправится в Пекин в качестве посланника Папы Римского Франциска. Визит представляет собой дальнейший этап миссии, с помощью которой понтифик желает поддержать гуманитарные инициативы с целью поиска путей достижения справедливого мира", - говорится в сообщении.

Программа встреч иерарха не уточняется.

Ранее Дзуппи посетил Киев, Москву и Вашингтон, в центре его визитов находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, оказавшихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

У Ватикана нет официальных дипломатических отношений с КНР. Несколько лет назад они заключили соглашение о назначении римско-католических епископов, которое уже неоднократно продлевалось на два года, хотя по-прежнему носит экспериментальный характер. Ватикан обратился к Пекину с просьбой об открытии своего представительства. Речь пока идет не о дипломатических связях, а о более прямых отношениях с местным духовенством.