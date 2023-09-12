Кабмин Украины ужесточил контроль за мигрантами, у которых может быть гражданство РФ

Как сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, введена проверка заявителей по месту жительства при оформлении вида на постоянное или временное проживание на Украине

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины ужесточило контроль за мигрантами с целью выявления людей с несколькими гражданствами, имеющих в том числе паспорт РФ. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Введена при оформлении вида на постоянное или временное проживание на Украине проверка заявителей по месту жительства, учтена возможная принадлежность заявителей одновременно к нескольким гражданствам с целью усиления контроля за гражданами РФ, которые пытаются иметь несколько гражданств", - написал он в Telegram-канале.