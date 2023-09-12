МККК заявил о готовности использовать любую дорогу для доставки грузов в Карабах

Руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова сообщила, что до осуществления какой-либо операции обязательно согласовывает ее с соответствующими сторонами, принимающими решение

БАКУ, 12 сентября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов использовать любую дорогу для доставки грузов в Карабах при согласии сторон, принимающих решение, и обеспечении безопасности. Об этом заявила ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

"До осуществления какой-либо операции МККК обязательно согласовывает ее с соответствующими сторонами, принимающими решение, делится информацией и после получения согласия переходит к действиям. МККК готов использовать любую дорогу, если со сторонами, принимающими решение, есть договоренность о ее использовании, и обеспечена безопасность перевозки. То есть те, кто принимает решение, должны дать согласие и гарантировать безопасность", - сказала официальный представитель офиса МККК.