В Чили за участие в беспорядках в годовщину госпереворота задержали более 100 человек

Как сообщил замглавы МВД Чили Мануэль Монсальве, официальные памятные мероприятия прошли без инцидентов

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сентября. /ТАСС/. Чилийские полицейские задержали не менее 108 человек за участие в беспорядках в 50-ю годовщину государственного переворота, совершенного генералом Аугусто Пиночетом (1915-2006). Об этом сообщила радиостанция Bio Bio со ссылкой на данные полиции.

Согласно этой информации, в период с 10 по 11 сентября в стране зафиксировали 364 случая нарушения общественного порядка. В столичном регионе задержали 77 человек. В ходе столкновений пострадали 14 полицейских и 8 гражданских лиц.

Как сообщил замглавы МВД Мануэль Монсальве, официальные памятные мероприятия прошли без инцидентов. "Во время шествия [10 сентября] были случаи нарушения общественного порядка и насилия, которые мы не приемлем. Но их было на 51% меньше, чем в 2022 году", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

В понедельник в Чили прошел ряд мероприятий, посвященных 50-й годовщине госпереворота. В президентском дворце состоялась памятная церемония, в которой приняли участие главы других государств, в том числе Боливии, Колумбии, Мексики и Уругвая. Вечером в тот же день более 60 тыс. человек собрались у стадиона в Сантьяго, чтобы почтить память жертв военного режима.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде (1908-1973) покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в стране (1973-1990) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек, еще свыше 37 тыс. подверглись пыткам.