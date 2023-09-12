Бербок прокомментировала перспективы вступления Украины в Евросоюз

По словам глава МИД ФРГ, ЕС не может принимать в свои ряды кандидатов по укороченной процедуре

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. ЕС не может принимать в свои ряды кандидатов по укороченной процедуре, даже если расширение отвечает геополитическим интересам. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"При расширении, каким бы важным оно ни было с геополитической точки зрения, не должно быть никаких сокращений, если речь идет о верховенстве закона, демократии и правах человека. В прошлом коррупция нанесла Украине большой ущерб. Нужны не просто законы, а глубокие реформы", - сказала дипломат. Она положительно расценила шаги Киева на этом направлении.

"Расширение ЕС для меня является геополитическим последствием российской войны, которая противоречит международному праву", - утверждала она.

Бербок также выступила за реформы в ЕС, в частности, в сфере миграционного законодательства. Также, по ее мнению, важно, чтобы ЕС "был в состоянии быстро принимать решения во внешней политике и политике безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление своей страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.