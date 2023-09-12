Митрополит Пафский считает, что гонения на УПЦ на Украине напоминают 1917 год

По словам иерарха, "своими действиями украинские власти вносят раскол в православную церковь и делают ее более слабой"

ПАФОС, 12 сентября. /ТАСС/. Гонения, развязанные нынешними украинскими властями против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), напоминают события 1917 года в советской России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС митрополит Пафский Тихикос, который является вторым в иерархии священнослужителей Кипрской православной церкви (КПЦ). Его попросили высказать свое мнение по поводу событий на Украине и, в частности, происходящего вокруг Киево-Печерской лавры.

"Нынешние события на Украине сильно напоминают 1917 год, когда государство пытается вмешиваться в церковные дела и оказывает негативное влияние на те процессы, которые происходят в стране. Своими действиями украинские власти вносят раскол в православную церковь и делают ее более слабой - вот что происходит", - сказал он.

На вопрос, считает ли он нынешнего главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко) и его последователей раскольниками, митрополит Тихикос ответил: "Когда я наблюдаю за действиями ПЦУ, то вижу, что в ее делах присутствует насилие. Человек, которые вершит свои дела с помощью насилия, не может считаться православным".

Во время беседы была также затронута тема сложных отношений между РПЦ и Кипрской православной церковью. В марте нынешнего года Священный синод Русской православной церкви объявил о невозможности евхаристического общения с новым предстоятелем Кипрской православной церкви архиепископом Кипрским Георгием из-за признания им украинских раскольников. Сам митрополит Тихикос в июне этого года отказался от участия в соборной архиерейской литургии в Никосии из-за поминания Думенко. Архиепископ Георгий назвал его поведение детским, но при этом признал, что позиция митрополита Пафского является проблемой для Кипрской церкви и заявил, что "не допустит внутреннего раскола".

"Надеюсь, что вскоре этот вопрос (восстановления отношений) решится. Когда именно это произойдет, известно одному лишь Богу", - сказал иерарх. "Могу лишь выразить сожаление по поводу того, что такая большая православная страна, как Россия, не поддерживает общения с Кипрской православной церковью", - добавил митрополит Тихикос.

О митрополите Пафском

Митрополит Пафский Тихикос (Врионис) родился в 1981 году. В 2008 году он был рукоположен в диаконы митрополитом Георгием Пафским (нынешним предстоятелем Кипрской православной церкви). Через два года тем же митрополитом Георгием был рукоположен в пресвитеры и возведен в сан архимандрита Пафской митрополии, после чего исполнял обязанности протосинкелла (сопоставим с должностью секретаря епархиального управления в РПЦ). Также Тихикос стал штатным епархиальным проповедником по всему Пафосскому округу, в 2016 году защитил диссертацию на тему "Апостолы и их преемники в Пафской митрополии" и получил степень магистра богословия.

23 февраля 2023 года решением Священного синода Кипрской православной церкви он был избран епископом Пафоса, получив 15 голосов из 16. Должность митрополита Пафского считается второй по значимости в КПЦ, так как занимающий ее священнослужитель автоматически становится местоблюстителем архиепископского престола в случае смерти, отречения от должности или признания недееспособным архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра, как именуют на острове предстоятеля церкви.

Несмотря на свои относительно молодые годы, Тихикос пользуется большим авторитетом и уважением как со стороны священников, так и со стороны простых верующих епархии.