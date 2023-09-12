В Дании сообщили, что направят Украине крупнейший пакет военной помощи

Его стоимость составит около $833 млн

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Дания планирует направить Украине крупнейший пакет военной помощи с начала вооруженного конфликта, его стоимость составит 5,8 млрд датских крон (около $833 млн). Об этом сообщило министерство обороны скандинавского королевства на своем сайте.

По данным ведомства, новый пакет помощи является уже 12-м по счету. Деньги выделяются из украинского фонда и пойдут в том числе на закупку танков, БМП и зенитных орудий.

"Для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от вторжения России, абсолютно необходимо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать ей финансовую и военную поддержку. Сегодня Дания вносит крупнейший экономический вклад [в поддержку Украины]", - приводит Минобороны слова своего главы Троэльса Лунда Поульсена.

"Сегодня, благодаря этому пакету, мы переходим на новый этап. Запасы Министерства обороны Дании почти истощились за полтора года войны, поэтому в настоящее время мы рассматриваем возможности более целенаправленных совместных закупок для удовлетворения непосредственных нужд Украины здесь и сейчас", - заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.