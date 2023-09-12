На Украине намерены повысить военные расходы еще на $8,29 млрд

В частности, планируется увеличение расходов на нужды ВСУ на $5,35 млрд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Верховная рада рассмотрит в ближайшее время предложенный правительством Украины законопроект о повышении расходов на военные нужды на $8,29 млрд. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Парламент до конца сентября рассмотрит правительственный законопроект об увеличении расходов на нужды обороны почти на 303 млрд гривен ($8,29 млрд)", - приводятся слова парламентария в Telegram-канале Верховной рады.

В частности, в 2023 году планируется увеличение расходов на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 195,7 млрд гривен ($5,35 млрд), Национальной гвардии Украины на 39,7 млрд гривен ($1,08 млрд), Государственной пограничной службы Украины на 20,4 млрд гривен ($0,56 млрд). Также планируется увеличить расходы на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ на 13,2 млрд гривен ($0,36 млрд). На какие цели пойдут оставшиеся 34 млрд гривен ($0,93 млрд), Пидласа не указала. По словам главы бюджетного комитета Рады, у нее нет сомнений, что депутаты поддержат такое увеличение расходов.

Пидласа сообщила, что дополнительные военные расходы будут финансироваться за счет новых займов на сумму 299 млрд гривен ($8,18 млрд). При этом, как утверждает глава комитета, из этой суммы 208 млрд гривен ($5,69 млрд) будут покрыты за счет внутренних займов. Часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов, добавила Пидласа.

Кроме того, тем же законопроектом украинское правительство предлагает до конца 2023 года увеличить на 16,5 млрд гривен ($0,45 млрд) расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц и направить 1,2 млрд гривен ($32 млн) министерству иностранных дел.

Украинский парламент намерен увеличить военные расходы бюджета второй раз за год. 21 марта депутаты Верховной рады приняли закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны на $14,6 млрд, 15 апреля он вступил в силу. До этого в бюджете Украины на 2023 год были запланированы расходы в 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляло 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. В начале сентября подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что один день боевых действий обходится Киеву в $100 млн. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть его.