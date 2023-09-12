12 сентября, 15:23
Военная операция на Украине

В Пентагоне считают, что F-16 будут полезны Украине "в более долгосрочной перспективе"

Как отметил выдвинутый на пост начальника штаба Военно-воздушных сил США Дэвид Олвин, "ВВС эффективны только как часть объединенных сил и средств"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. В Министерстве обороны США исходят из того, что истребители-бомбардировщики F-16 будут полезны Украине "в более долгосрочной перспективе". Об этом сообщил выдвинутый на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

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"Что мы понимаем за счет своих успехов в ВВС и превосходства в воздухе, так это следующее: дело не только в платформе, но и в подготовке. И эта подготовка - не только на платформе. Дело и в интеграции с элементами командования и управления, интеграции с объединенными силами и средствами", - сказал генерал, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры. "Наши ВВС эффективны только как часть объединенных сил и средств. Так что я считаю, что ценность [самолета] F-16 будет в более долгосрочной перспективе, когда он лучше интегрирован в более крупные Вооруженные силы Украины, а также является символом перехода украинцев к западной военной технике", - заявил Олвин.

Как объявил в конце августа пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа, по сути, сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. По словам Карлин, ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев.

Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его признанию, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".

Между тем командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил 18 августа, что на подготовку "пары эскадрилий F-16" в ВСУ и обеспечения их достаточно высокой готовности и профессионализма, "может понадобиться четыре или пять лет". 

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