В Палате представителей США начинают расследование в рамках возможного импичмента Байдену

Спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти сообщил, что в центре расследования, в частности, будет стоять вопрос, получал ли президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Комитеты Палаты представителей Конгресса США начинают официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена. О соответствующем поручении объявил спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

"Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование [в рамках возможного] импичмента президента Джо Байдена. За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена - культуры коррупции", - отметил он, выступая перед журналистами в Конгрессе.

По словам занимающего в государственной иерархии США третий по значимости пост Маккарти, в центре расследования будет стоять вопрос о том, получал ли президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена, а также другие вопросы. "Это обвинения в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, а также в коррупции, и они требуют дальнейшего расследования Палатой представителей", - заявил спикер во время своего трехминутного выступления. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ранее Маккарти подчеркивал, что расследование такого рода может начаться только после соответствующего голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами. Кроме того, отмечает информационный портал Axios, до сих пор неясно, сможет ли спикер заручиться поддержкой 218 законодателей нижней палаты для утверждения обвинений в рамках импичмента Байдена. Некоторые республиканцы в Сенате, который контролируется демократами, уже заявляют о том, что не считают достаточными для этого представленные конгрессменами доказательства.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения действующего на тот момент президента Дональда Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, и президент был оправдан. В 2021 году была предпринята еще одна неудачная попытка со стороны демократов объявить импичмент Трампу.

Детали процедуры импичмента

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Республиканской партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года демократы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 51 место из 100.

До Трампа процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США лишь трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.