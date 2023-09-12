Пентагон сообщил, сколько займет обучение украинских летчиков пилотированию F-16 в США

Оно будет длиться около шести-девяти месяцев, отметил выдвинутый на пост начальника штаба ВВС США Дэвид Олвин

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Обучение украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 займет в Соединенных Штатах порядка шести-девяти месяцев. Об этом сообщил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

"Однако курс, который мы им преподаем, обычно длится приблизительно шесть месяцев. Так что, если они начнут в следующем месяце или около того, речь идет [о завершении подготовки] в начале весны", - заявил генерал, комментируя вопрос о сроках подготовки в США украинских военных летчиков к применению самолетов F-16. "Это только базовая подготовка на F-16. Есть некоторая конкретика, касающаяся платформ, жертвуемых [Киеву] датчанами и голландцами и имеющих определенные особенности. Так что будет небольшое дополнение [в плане подготовки]", - уточнил Олвин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

"Что касается лишь изучения F-16 и затем дополнения, то я бы представил, что это займет около шести-девяти месяцев", - отметил военачальник.

Отвечая на вопросы сенатора Ричарда Блюменталя (демократ, от штата Коннектикут), который фактически призывал ускорить подготовку, Олвин заверил, что искусственно затягивать процесс Пентагон не собирается. "Сенатор, могу вас заверить: если ребята в Тусоне (американские военные инструкторы в штате Аризона - прим. ТАСС) увидят успехи, то они не будут задерживать их [обучаемых летчиков ВСУ]. <...> Если потребуется меньше времени, еще лучше. Мы просто удостоверимся, что они подготовлены на определенном уровне профессиональных навыков", - сказал генерал.

Планы передачи F-16

Как объявил в конце августа пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа, по сути, сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. По словам Карлин, ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев.

Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его признанию, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".

Между тем командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил 18 августа, что на подготовку "пары эскадрилий F-16" в ВСУ и обеспечения их достаточно высокой готовности и профессионализма, "может понадобиться четыре или пять лет".