Роберт Фицо подчеркнул, что Евросоюз и РФ "взаимно нужны друг другу"

БРАТИСЛАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Словакия после окончания украинского конфликта должна будут вернуть отношения с Россией на стандартный уровень, так как РФ не может быть отрезана от окружающего мира "металлическим забором". Об этом заявил экс-премьер Словакии Роберт Фицо, лидер партии "Направление - социальная-демократия", имеющей самые значительные шансы на победу в досрочных парламентских выборах 30 сентября.

"Война на Украине в какой-то момент закончится. Нашей обязанностью будет вывести на стандартный уровень отношения с РФ. Россия не может быть отрезана от мира каким-то металлическим забором", - сказал он на пресс-конференции.

Фицо подчеркнул, что Евросоюз и РФ "взаимно нужны друг другу". При этом он высказался за продолжение гуманитарной поддержки Украины и оказание ей помощи в послевоенном восстановлении.

"Направление - социальная-демократия" выступает за прекращение конфликта на Украине и против оказания этой стране военной помощи. В случае победы на парламентских выборах и участии в словацком правительстве партия будет прилагать максимум усилий для достижения немедленного перемирия на Украине и начала мирных переговоров. Фицо сказал, что, если займет пост премьера, будет добиваться этого на каждом заседании Европейского совета. Социал-демократы в случае прихода к власти в Словакии будут выступать против принятия Украины в НАТО. По его словам, готовность киевского руководства к длительному конфликту основана на финансовой поддержке из-за рубежа.