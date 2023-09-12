В Словакии сообщили о полном уничтожении запасов кассетных боеприпасов

Их ликвидация проводилась в течение 10 лет, отметили в Минобороны республики

БРАТИСЛАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии сообщило, что республика ликвидировала запасы кассетных боеприпасов. Они были полностью уничтожены до 1 сентября.

Словакия таким образом выполнила свои обязательства, проистекавшие из международной Конвенции по кассетным боеприпасам. Их уничтожение проводилось в течение 10 последних лет. Речь, согласно Минобороны, шла о сотнях тысяч единиц авиабомб и артиллерийских снарядов.

"Приоритетом для Словакии было выполнение принятых 10 лет назад обязательств по уничтожению кассетных боеприпасов", - проинформировал СМИ генеральный директор департамента оборонной политики Минобороны Ян Мозола.