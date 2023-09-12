Цхинвал призвал Тбилиси решить вопрос незаконного поста на границе дипломатическим путем

Глава югоосетинской делегации в рамках МПРИ Егор Кочиев отметил, на этом посту постоянно находятся 12-14 вооруженных полицейских, которые создают определенную напряженность в этом районе

ЦХИНВАЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия на встрече в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) призвала Грузию решить вопрос с незаконным грузинским постом на своей территории у села Уиста дипломатическим путем. Об этом сообщил журналистам глава югоосетинской делегации в рамках МПРИ Егор Кочиев по итогам встречи, состоявшейся на югоосетинско-грузинской границе в районе села Эргнети Горийского района Грузии.

"Одним из главных вопросов является нахождение незаконного грузинского поста на нашей территории - в районе населенного пункта Уста. Переговоры на данную тему идут, они нелегкие. Мы надеемся, что грузинская сторона поймет всю бессмысленность нахождения этого поста на нашей территории, и он будет выведен. При этом наши жители перестанут чувствовать дискомфорт от нахождения под постоянным прицелом <…>. Лица, присутствующие на территории республики с оружием, вызывают у нас обеспокоенность. Это угроза, и ее не должно быть. Мы призываем грузинскую сторону решить этот вопрос дипломатическим путем и стабилизировать ситуацию в этом районе", - сказал Кочиев.

Он отметил, на этом посту постоянно находятся 12-14 вооруженных полицейских, которые создают определенную напряженность в этом районе. При этом, заметил Кочиев, грузинская сторона утверждает, что "это стандартный полицейский пост, который не несет никакой угрозы".

В августе 2019 года Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от Тбилиси убрать его. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Тбилиси пойти на компромисс. После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе.

В КГБ Южной Осетии 12 сентября 2019 года заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. Вслед за этим власти Южной Осетии полностью закрыли пункты пропуска на границе с Грузией. Позже в КГБ дважды сообщали о стрельбе на границе со стороны Грузии, а также отметили "беспрецедентный рост случаев полетов грузинских дронов военного и полицейского образца в приграничной зоне". В июле 2020 года Южная Осетия возобновила переговоры в формате МПРИ. По словам главы югоосетинской делегации Егора Кочиева, основной причиной тому послужило обострение обстановки на границе, которая привела к стрельбе.

Встречи МПРИ

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза. На них традиционно обсуждаются инциденты, происходящие в районе границы Южной Осетии с Грузией.