На юге Сирии террористы застрелили главу горсовета в Эн-Нуэйме

По сведениям источника агентства SANA, боевики напали на Мусу Аббуда на центральной площади, когда тот находился у здания мэрии

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Члены экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили вооруженную вылазку в провинции Дераа на юге Сирии, в результате которой был застрелен председатель горсовета Эн-Нуэймы Муса Аббуд.

Как сообщил агентству SANA полицейский источник, боевики напали на городского главу на центральной площади, когда тот находился у здания мэрии. "Вооруженные люди подъехали к Аббуду на мотоциклах и выстрелили в него несколько раз, - указал источник. - От полученных ранений мэр умер на месте".

3 сентября террористы ИГ совершили расправу над секретарем горкома партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) в городе Нава. Боевики на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по его автомашине.

25 мая террористы убили секретаря горкома ПАСВ в Бустан-эль-Гадире. Партийный активист был застрелен при выходе из своего дома.

В 2021-2022 годах жертвами вооруженных нападений стали мэры городов Джасема и Эс-Санамейна. От рук членов ИГ в провинции Дераа погибли также несколько офицеров сирийской армии и сотрудников службы безопасности.

В южных регионах Сирии, которые были освобождены в 2018 году, в последнее время активизировались банды ИГ. Командование ВС Сирии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.