Бербок выступила за поправки в Римский статут МУС с целью осуждения руководства России

По словам главы МИД ФРГ, согласно правилам МУС, за преступление агрессии могут быть осуждены только главы государств и правительств стран, которые ратифицировали кампальские поправки к Римскому статуту

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась за изменение Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с целью осуждения руководства России за события на Украине.

"По действующему международному праву, то есть согласно правилам МУС, за преступление агрессии могут быть осуждены только главы государств и правительств стран, которые ратифицировали кампальские (принятые в 2010 году на конференции в столице Уганды - Кампале) поправки к Римскому статуту. Россия этого не сделала, так что в отношении [президента России Владимира] Путина не может быть выдвинуто обвинение. Это важно изменить, но для этого требуется большинство стран - участников соглашения, чего я активно добиваюсь", - утверждала Бербок в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если бы необходимое подавляющее большинство в ООН было бы за, то мы бы могли изменить и Римский статут", - сказала она, признав, что, "очевидно, этого большинства сейчас нет". "И поэтому я предложила создать интернациональный трибунал на основе украинского законодательства при международной поддержке", - заявила Бербок.

МУС создан на основании Римского статута 1998 года. На текущий момент в международном договоре участвуют 123 страны. В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".