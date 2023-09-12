Правительство Ливии выделит $412 млн на восстановление пострадавших районов

Также ПНЕ уполномочило Агентство по реализации транспортных проектов заключать контракты с международными компаниями для восстановления инфраструктуры, сообщил портал Al Wasat

ТАСС, 12 сентября. Правительство национального единства Ливии выделит 2 млрд динаров (около $412 млн) для восстановления восточных районов страны. Об этом сообщил портал Al Wasat.

По его информации, кабмин принял решение выделить эти средства на восстановление городов Бенгази и Дерны.

Кроме того, ПНЕ уполномочило Агентство по реализации транспортных проектов заключать контракты с международными компаниями для восстановления инфраструктуры. Также кабмин поручил муниципалитетам составить список пострадавших и выплачивать им ежемесячное пособие.