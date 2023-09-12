Минобороны Румынии начало строить убежища для жителей села близ украинской границы

После завершения работ объекты передадут властям коммуны Чаталкей

БУХАРЕСТ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Румынии приступило к сооружению убежищ для жителей села Плауру (уезд Тулча), где были найдены обломки беспилотника. Сообщение об этом размещено на сайте военного ведомства.

Работы проводятся "в соответствии с решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям о защитных мерах на национальной территории в непосредственной близости от зоны конфликта на Украине".

Отряд из примерно 50 военных 10-й бригады строительных войск с 20 единицами техники сооружает два убежища из бетонных полуфабрикатов. Каждое из них, согласно сообщению, - размером 9,6 м длиной, 2 м шириной (внутри) и 1,5 м высотой.

После завершения работ объекты будут переданы властям коммуны Чаталкей, в которую входит село Плауру.

Минобороны Румынии сообщило дважды на прошлой неделе - во вторник и субботу - об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотника. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых они попали на территорию республики. Румынский президент Клаус Йоханнис заявил в субботу, что этот инцидент, по его мнению, вызван российскими атаками на украинские порты на Дунае.