Посол Израиля заявил о планах Нетаньяху на днях встретиться в Нью-Йорке с Зеленским

Премьер-министр Израиля и президент Украины могут провести встречу во время проведения 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил Михаил Бродский

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни могут провести встречу во время проведения в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил во вторник посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

"Встреча Нетаньяху - Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

7 сентября Нетаньяху и Зеленский впервые за несколько месяцев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее оказание Израилем гуманитарной помощи Украине и поддержку украинских беженцев, находящихся на израильской территории.

В случае проведения это будет первая очная встреча Нетаньяху и Зеленского с момента начала на Украине спецоперации ВС РФ. В феврале текущего года Киев посетил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, в ходе поездки он встречался с Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Коэн стал первым израильским политиком высокого ранга, посетившим Украину после начала СВО.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что в сложившейся ситуации поддерживают Украину, но до сих пор воздерживались от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Тема возможного визита на Украину Нетаньяху поднималась неоднократно, но до конкретных планов дело до сих пор не дошло.