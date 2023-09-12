СБУ не подтвердила открытие дела против Аркадия Бабченко

В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что удивлены заявлением журналиста

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что информация о возбуждении уголовного дела против журналиста Аркадия Бабченко, признанного в РФ экстремистом и иноагентом, не соответствует действительности.

Ранее Бабченко сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что СБУ начала в отношении него уголовное преследование. По какой именно статье он не сообщил, но предположил, что это связано с его критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Позже в пресс-службе СБУ сообщили украинскому изданию "Страна", что удивлены заявлением Бабченко. В спецслужбе заявили, что информация о возбуждении уголовного дела не соответствует действительности.

Бабченко - российский журналист и писатель, бывший военный корреспондент "Московского комсомольца", "Новой газеты". В 2017 году он переехал на Украину, а в 2018 году Национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что это оказалось инсценировкой с целью якобы предотвращения покушения на журналиста. В ноябре 2019 года Бабченко уехал с Украины.

Летом прошлого года он был включен в России в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В январе 2023 года против Бабченко в России было возбуждено уголовное дело и его объявили в розыск, а в апреле он был включен в список иноагентов. В июле эстонская полиция подтвердила, что Бабченко участвовал в нападении на посольство РФ в Таллине.