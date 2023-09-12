Австрия планирует закупить восемь единиц германской системы ПВО IRIS-T

Как сообщил портал ORF, обучение работе с системой будет проходить совместно с ФРГ

ВЕНА, 12 сентября. /ТАСС/. Австрия в рамках создания европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield закупит восемь единиц германского ПВО IRIS-T. Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на главу австрийского оборонного ведомства Клаудиу Таннер.

Вена планирует приобрести четыре системы с дальностью до 15 км и еще четыре с дальностью до 50 км. Обучение работе с системой будет проходить совместно с ФРГ. При этом переговоры о покупке с производителем систем Diehl будет вести правительством Германии. Конкретная стоимость проекта не озвучивается.

Ранее Эстония и Латвия подписали соглашение о совместной закупке германских систем противовоздушной обороны IRIS-T за €400 млн.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу European Sky Shield, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия. Каждая из стран, присоединившихся к инициативе, сама решает, какие системы ей следует закупать.