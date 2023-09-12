Белый дом назвал экстремистским шагом начало разбирательства по импичменту Байдена

Официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс полагает, что республиканцы "не нашли доказательств нарушений" со стороны президента США

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация США считает проявлением экстремистской политики решение республиканцев начать расследование в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. С таким заявлением выступил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс в соцсети X (ранее Twitter).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее поручил профильным комитетам начать указанное расследование. Прежде Маккарти подчеркивал, что данный шаг может быть предпринят только после голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами.

Сэмс полагает, что республиканцы "не нашли доказательств нарушений" со стороны Байдена. Как подчеркнул официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома, Маккарти "обещал провести голосование по началу процедуры импичмента, теперь он изменил позицию, поскольку не имеет поддержки". "Самое худшее проявление экстремистской политики", - добавил Сэмс.

Как заявил Маккарти, расследование будет направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.