Группа семи осудила проведение выборов в новых регионах России

G7 пообещала, что никогда не признает новые территории и Крым частью России

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) осудили выборы, прошедшие в новых регионах России и в Крыму в единый день голосования, назвав их незаконными. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте правительства Соединенного Королевства от имени Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Эти поддельные "выборы" представляют собой дальнейшее нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и Устава ООН. У России нет законных оснований для любых подобных действий на территории Украины. Эти поддельные выборы - пропагандистское упражнение, нацеленное на то, чтобы легитимизовать незаконный захват Россией украинской территории", - выступили с утверждением члены неформального клуба семи экономически развитых стран.

G7 пообещала, что никогда не признает новые территории и Крым частью России, и вновь выразила готовность поддерживать народ Украины в финансовом, гуманитарном плане, в области безопасности и дипломатически "так долго, как это потребуется".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав РФ по итогам прошедших там в конце сентября 2022 года референдумов.