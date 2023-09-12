В Британии заявили, что первые прототипы танка Challenger 3 появятся к концу года

Начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил страны Патрик Сандерс также подчеркнул, что к концу 2024 года Великобритания завершит постановку на вооружение 50 ударных вертолетов AH-64E Apache

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Первые прототипы нового британского танка Challenger 3 появятся к концу 2023 года. Об этом сообщил начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.

"Мы увидим первые прототипы Challenger 3 в этом году", - сказал он, выступая на международной выставке вооружений в Лондоне. Предполагается, что танки следующего поколения Challenger 3, которые разрабатывает совместное предприятие британской оборонной компании BAE Systems и германский концерн Rheinmetall, начнут поступать на вооружение королевских ВС лишь с 2027 года. Изначально планировалось, что их общее число составит 148 единиц, однако, как указывала газета The Daily Mail, в свете конфликта на Украине Великобритания может увеличить заказ.

В настоящее время основным танком британской армии является Challenger 2: Соединенное Королевство имеет на вооружении более 210 таких танков. Согласно представленной в марте в парламенте информации, из них готовы к использованию немногим более 150 машин. Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. На прошлой неделе, как сообщил министр обороны королевства Грант Шэппс, танк Challenger 2 был уничтожен на Украине, что стало первым подобным инцидентом почти за 30 лет использования этой модели танков.

В ходе своего выступления Сандерс также подчеркнул, что к концу 2024 года Великобритания завершит постановку на вооружение 50 ударных вертолетов AH-64E Apache. Кроме того, он заявил, что в ближайшие пять лет ВС королевства получат 350 бронемашин Boxer.