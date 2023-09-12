В Болгарии указали на потенциал Софии и Баку для развития двухстороннего сотрудничества

По словам президента Болгарии Румена Радева, София и Баку являются не только стратегическими партнерами, но и истинными друзьями, ведущими диалог на высшем политическом уровне

СОФИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Болгария и Азербайджан не только стратегические партнеры, но и истинные друзья, ведущие диалог на высшем политическом уровне и реализующие совместные проекты в ряде областей. Об этом на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, которая в находится в Софии с официальным визитом, заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает пресс-секретариат главы государства.

Радев отметил, что "Азербайджан является надежным партнером и имеет ключевое значение для обеспечения энергетической диверсификации не только Болгарии, но и ЕС". Он напомнил, что повышению энергетической безопасности региона помогли строительство газового интерконнектора с Грецией и реализация проекта Solidarity Ring, который дает возможность увеличения объема поставок азербайджанского природного газа в страны ЕС по безопасному маршруту, а также открытие офиса государственной нефтяной компании Азербайджана (Socar) в Софии.

Радев и Гафарова констатировали, что "налицо потенциал расширения сотрудничества в сфере экономики, высоких технологий, автопрома, образования и культуры".

Болгарский президент подчеркнул, расширению связей и контактов с Азербайджаном поможет восстановление прямого авиасообщения между Софией и Баку.

Ранее председатель парламента Азербайджана встретилась со своим болгарским коллегой Росеном Желязковым и премьер-министром Николаем Денковым, в ходе которых также обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами.