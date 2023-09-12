Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий

По словам президента Украины, будет проведена проверка обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Все военно-врачебные комиссии (ВВК) Украины будут проверены по части обоснованности ранее принятых решений о негодности военнообязанных. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В тексте указа, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что таким образом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

По результатам заседания Зеленский сообщал, что будет проведена проверка обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года, кроме того, было решено "пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности". При этом решено привлечь к работе ВВК гражданские медицинские учреждения и завершить процесс полной цифровизации работы ВВК.

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами, а также вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины показательно уволил всех областных военкомов.