ВСУ несут потери, Зеленский пересматривает борьбу с коррупцией. События вокруг Украины

В ходе безрезультатного контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 71 тыс. военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он добавил, что для переговоров с Россией киевским властям следует прежде всего отменить указ, которым они сами себе это запретили.

Страны Восточной Европы договорились в одностороннем порядке продлить до конца года запрет на импорт украинского зерна, если соответствующее решение не будет принято Еврокомиссией.

Президент Украины Владимир Зеленский под давлением со стороны Европы и США отказался от идеи приравнять коррупционные преступления к государственной измене.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили около десятка атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боевых действий на купянском, херсонском и южнодонецком направлениях потери ВСУ составили порядка 580 военнослужащих.

Уничтожено 8 боевых машин пехоты, в том числе три БМП Bradley производства США, и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства США и Франции.

Контрнаступление ВСУ не принесло результата, потери личного состава - 71,5 тыс. человек, заявил президент РФ. Он добавил, что поставки Украине новых западных вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, не изменят ситуацию на фронте. По словам Путина, в США в ноябре начнется выборный процесс, "им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, и они толкают украинцев к продолжению боевых действий".

Путин о переговорах

Если киевские власти действительно, как говорят в США, готовы к переговорам с Россией, то пусть для начала отменят указ, запрещающий их проведение, сказал Путин.

В то же время он предположил, что тактика Киева может заключаться в том, чтобы "отгрызть по максимуму" кусок территории. "А потом, когда все ресурсы - и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам, - будут близки к нулевым значениям, - добиться остановки боевых действий, сказать: "Ну вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров". И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил", - заметил президент РФ.

Те на Украине, кто сейчас уходит от переговоров, "должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет потом договариваться", отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире канала "Россия-1".

Украинское зерно

Правительство Польши утвердило постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины в страну после 15 сентября, когда истекает соответствующее эмбарго, введенное Еврокомиссией. Сообщивший об этом глава польского Минсельхоза Роберт Телус добавил, что транзит украинских зерновых продолжится.

Венгрия, Румыния и Болгария условились сохранить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, не дожидаясь решения Еврокомиссии по этому вопросу, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь по итогам переговоров в Бухаресте и Софии.

При этом в Болгарии группа депутатов от правящего большинства внесла в парламент проект документа, разрешающего импорт украинского зерна.

В Румынии фермеры пригрозили объявить всеобщую забастовку, блокировать порт Констанца и все таможни, если запрет на импорт украинских зерновых не будет продлен.

Киев пожалуется во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Коррупция - не измена

Офис президента Украины решил отложить идею о приравнивании коррупции в больших размерах к государственной измене, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. По их данным, на решение повременить с внесением этого документа повлияли в том числе западные партнеры, которые видят в инициативе попытку власти вмешаться в работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и антикоррупционной вертикали в целом.

"Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую (на этой улице расположен офис президента Украины - прим. ТАСС). Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции", - привело агентство слова одного из источников.

Вето Зеленского

Президент Украины наложил вето на принятый Верховной радой закон, согласно которому публикация электронных деклараций о доходах госслужащих будет отложена еще на год. По словам Зеленского, декларации должны быть открыты. "Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать", - написал президент в Telegram-канале.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) призвало Зеленского наложить вето на законопроект, который позволяет удалить сведения о 10 тыс. человек из единого реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией преступления. По мнению агентства, документ, одобренный парламентом 5 сентября и затем переданный на подпись президенту, позволит уличенным в коррупционных преступлениях людям вновь участвовать в закупках, а также занимать государственные должности.

Расходы на войну

Верховная рада до конца сентября рассмотрит предложенный правительством Украины законопроект о повышении расходов на военные нужды почти 303 млрд гривен ($8,29 млрд), сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. В частности, до конца года планируется увеличить расходов на нужды ВСУ на 195,7 млрд гривен ($5,35 млрд), Национальной гвардии Украины - на 39,7 млрд гривен ($1,08 млрд), Государственной пограничной службы - на 20,4 млрд гривен ($0,56 млрд). Также планируется увеличить расходы на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ на 13,2 млрд гривен ($0,36 млрд).

По словам Пидласы, дополнительные военные расходы будут финансироваться за счет новых заимствований на сумму 299 млрд гривен ($8,18 млрд), из которых 208 млрд гривен ($5,69 млрд) предполагается покрыть за счет внутренних займов.

Дания планирует направить Украине 12-й пакет военной помощи, который станет самым большим с начала вооруженного конфликта - его размер составит 5,8 млрд датских крон (около $833 млн). По сообщению министерства обороны Дании, средства пойдут на закупку танков, БМП и зенитных орудий для ВСУ.

Языковые проблемы

Власти Украины готовы изменить правила использования языков национальных меньшинств в школах, чтобы устранить препятствия на пути к инициированию переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью газете Financial Times.

По ее словам, Украина готова внести "дополнительные изменения" в правила среднего образования на языках национальных меньшинств при условии соблюдения баланса с преподаванием на украинском языке. По данным издания, на этой неделе украинские чиновники начнут проведение соответствующих двусторонних переговоров с Венгрией и Румынией для достижения соглашения о соотношении обучения на украинском и языках национальных меньшинств в школах.